On vous en parlait, le retour d'Avril Lavigne sur la scène musicale est pour 2017 ! Atteinte de la maladie de Lyme, la chanteuse est désormais remise sur pied et semble avoir retrouvé l'inspiration suite à l'échec commercial de son dernier album éponyme (2013). La suite sera avec une toute nouvelle équipe puisque la jeune femme de 32 ans a signé avec le label BMG. Avril Lavigne exprime sur Instagram son enthousiasme d'être entourée de nouvelles personnes : "Pour cet album, j'ai une nouvelle équipe derrière moi et je viens de signer avec BMG. J'ai travaillé très dur sur mes nouvelles chansons qui sont le reflet de ce que j'ai vécu ces dernières années. A ce stade de ma carrière et de ma vie, je voulais simplement avoir une nouvelle énergie autour de moi et j'ai l'impression d'avoir droit à une certaine renaissance dans ma vie". Dans une interview pour Billboard, elle ajoute : "Je me suis mis au défi en tant qu'auteure et je voulais écrire sur des sujets que je n'avais pas abordé avant. J'ai vécu beaucoup de choses ces dernières années et certaines chansons sont simplement venues à moi. Les concepts et les paroles flottaient et j'avais juste à attraper mon téléphone pour enregistrer ma voix et écrire mes paroles".

Incredibly excited to be a part of the @bmg_us family and be working with them on the release of #AL6! So excited to share more with you guys in the coming weeks!

Et on pourrait bien être surpris par l'ambiance musicale de cet album à venir. La chanteuse, qui nous a habitués à un son pop-punk, semble être inspirée par des artistes assez différents de son répertoire : " J'aime bien écouter en ce moment Ed Sheeran et Shawn Mendes - des artistes qui se concentrent sur la performance vocale et sur leur capacité à écrire des chansons. J'écoute beaucoup de Billie Holliday, de Frank Sinatra et de jazz". Visiblement, elle veut revenir aux sources ! "J'ai fait mes débuts à l'église et dans des ambiances country quand j'étais petite et je crois que ces influences précoces sont en train de revenir en ce moment" a-t-elle ajouté. De quoi attiser notre curiosité sur l'album à venir d'Avril Lavigne, qui a pris la défense de Nickelback moqué par Mark Zuckerberg. Pour l'instant, pas de date de sortie de prévue mais c'est visiblement pour bientôt : "Il sortira quand il sera prêt ! Ce qui est pour bientôt. Je travaille sur les derniers morceaux. BMG et moi sommes en train de choisir le bon producteur pour ce projet". Vous avez hâte ?