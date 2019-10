Avril Lavigne sera en concert à Paris !!!

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les nombreux fans d'Avril Lavigne ! Après s'être éloignée de la scène musicale pendant près de 5 ans, la chanteuse d'origine canadienne a fait son retour dans les bacs avec la publication, en février 2019, de son sixième opus Head Above Water. Il ne manquait donc plus qu'une tournée mondiale à l'interprète de Complicated pour marquer son grand retour comme il se doit. Et si elle avait annoncé de nombreux concerts en juin dernier, la France ne semblait pas faire partie des escales de l'artiste. C'est désormais un problème résolu puisque elle vient d'annoncer un concert exceptionnel à l'Olympia le 26 mars 2020. On vous y retrouvera ?

Notez en tout cas que peu de places seront disponibles et qu'elles risquent de s'envoler très rapidement. Mis en vente des billets le 18 octobre prochain à 9h.