Avril Lavigne se la joue funky sur le photoshoot du magazine Billboard ! 

Avril Lavigne est de retour et le fait savoir. D'abord en dévoilant son single Head Above Water qu'elle défend admirablement bien sur les plateaux télé. On pense notamment à sa performance au Jimmy Kimmel Live et celle à l'occasion du iHeartRadio Honda. Celle qui avait disparu des radars après son album éponyme sorti en 2013, revient donc en force. Atteinte de la maladie de Lyme, l'interprète de Girlfriend n'a semble-t-il pas dit son dernier mot et s'affiche en pleine forme en couverture du magazine Billboard. Adieu l'image emo de ses débuts, bonjour la version funky ! Perso, on adore et on valide complètement. On vous laisse découvrir le photoshoot, ci-dessous.