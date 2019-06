Avril Lavigne repart en tournée (la première fois en 5 ans) !

Avril Lavigne a annoncé sa première tournée en cinq ans ! Une retour en force pour la chanteuse qui fera 15 dates en Amérique du Nord. Ce US tour débutera le 14 septembre à Seattle (Washington) et se terminera le 11 octobre à Philadelphie (Pennsylvanie). Il passera notamment par des villes comme Los Angeles, New York ou Toronto. A noter que un dollar par achat de billet profitera à la Fondation Avril Lavigne, qui soutient les personnes atteintes de la maladie de Lyme, de maladies graves ou d’invalidités.

Si pour l'instant la canadienne n'a pas prévu de passer par l'Europe, cette nouvelle aventure pourrait bien être le top départ d'une tournée mondiale. Agée de 33 ans, l'interprète de Complicated se bat depuis plusieurs années contre la maladie de Lyme. Un fléau qui l'a forcé à mettre sa carrière entre parenthèses pendant plusieurs années. Visiblement en meilleure forme, cette dernière avait prouvé qu'elle était encore capable de faire le show lors de son live au Late Show de James Corden. La preuve en images.