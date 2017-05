Avril Lavigne est-elle morte ? C'est en tout cas ce que semblent penser certains de ses fans. On vous l'accorde, ça ne semble absolument pas réaliste : Avril Lavigne est en vie, elle poste sur les réseaux sociaux et après quelques mois difficiles côté santé, elle semble aller beaucoup mieux. Pourtant, pour certains fans, tout porte à croire que depuis 2003, ce n'est pas Avril Lavigne en personne qui sort des disques et qui partage son quotidien. Pour eux, ce serait en fait Melissa, la doublure de la chanteuse. On vous explique.

Pour ces fans convaincus, Avril Lavigne serait morte à l'âge de 19 ans, juste après la sortie de son premier album (elle se serait suicidée après la mort de son grand père). Et celle que l'on voit depuis, ce serait Melissa - une doublure engagée à l'époque pour éviter à Avril Lavigne d'être harcelée par les paparazzis. Pour appuyer cette théorie, certains vont loin et analysent tout (sans exception) : des titres d'albums aux paroles en passant par son visage , rien n'est laissé au hasard. Pire, des parties du corps de "Melissa" sont même comparées à celles de la "vraie" Avril. Ajoutez à cela le changement de style de la chanteuse et vous obtenez la preuve (pour eux) qu'Avril Lavigne nous a quitté depuis longtemps.

@AvrilLavigne "How sad" Melissa Vandella. You want to give more clues that Avril is dead? pic.twitter.com/QuZjlRIm0r — CamiDark✝☯ (@Camii_lupo) 30 août 2016

Evidemment, on a du mal à y croire (comme nos confrères d'NME, d'ailleurs). C'est probablement l'une des théories qui divisent le plus mais si la véritable Avril était morte, nous le saurions (depuis tout ce temps). Mieux vaut se concentrer sur le nouvel album de la chanteuse, prévu pour 2017.