Avril Lavigne : la date de sortie de son nouvel album, dévoilée ?

Les fans vont être ravis car ENFIN, on peut mettre une date précise sur la sortie du nouvel album d'Avril Lavigne. L'annonce de son grand retour avait affolé les réseaux sociaux. Pour cause, alors qu'on doutait de revoir la chanteuse canadienne briller sous les feux des projecteurs, Avril Lavigne met un terme à la longue pause qu'elle s'est imposée pour cause de santé. Et c'est avec le puissant et touchant Head Above Water qu'elle signe son retour. Une ballade illustrant son combat contre la maladie. Avec ce titre, l'interprète de Girlfriend s'impose de nouveau -et assez rapidement, dans le paysage musical. Un single au message fort pour défendre son prochain opus, du même titre. Selon Daily Mail, on pourra redécouvrir l'univers de al chanteuse le 20 février 2019 ! Une bonne nouvelle et une confirmation qu'on attendait depuis la rentrée...

Avril Lavigne will release her new album "Head Above Water" on February 20th 2019, according to Daily Mail. ???? pic.twitter.com/2wDNw7HzfB — Music News Facts (@musicnewsfact) 7 novembre 2018

En attendant plus d'informations et l'album dans son intégralité, on vous propose de découvrir ou redécouvrir le live qu'elle a donné à l'occasion du iHeartRadio Honda.