Avril Lavigne : I Fell In Love With The Devil, le clip dévoilé

Il fut un temps un Avril Lavigne tombait amoureuse des "skater boys" mais, tout cela est révolu ! De retour avec un opus qui signerait presque sa renaissance, la chanteuse canadienne nous offre cette fois le clip de I Fell In Love With The Devil, signé Elliott Lester. Et évidemment, il nous plonge directement dans cet univers sombre. L'on y retrouve la chanteuse, vêtue de ce qui ressemblerait à une robe de mariée noire, rouler au beau milieu de la fôret. Vous avez dit "dramatique" ? Voyez plutôt :

"J'ai écrit I Fell In Love With The Devil comme un rappel constant que les personnes les plus sombres peuvent parfois se présenter comme des anges", a t-elle expliqué à ses fans sur Instagram. Avril Lavigne nous offre ici un clip esthétique et travaillé qui, inévitablement, traduit parfaitement ce qu'elle a voulu transmettre avec ce titre.

Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle compte défendre Head Above Water sur scène : la chanteuse a annoncé une tournée, après cinq ans d'absence. On a hâte !