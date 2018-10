Avril Lavigne : Head Above Water, le live intimiste pour le iHeartRadio Honda...

Depuis son retour sous les projecteurs, Avril Lavigne ne cesse d'impressionner. D'abord par la force avec laquelle elle s'est battue contre la maladie et surtout par son tout nouveau single, Head Above Water qu'elle défend admirablement bien depuis sa sortie. On se souvient notamment de celui donné sur le plateau du Jimmy Kimmel Live et aujourd'hui, c'est sur la scène du iHearRadio Honda qu'elle s'illustre. L'émotion est là. L'émotion est forte. Avril Lavigne se montre à la fois forte et fragile ce qui donne une certaine envergure à sa prestation. Pour ceux qui douterait encore de ses talents en live, elle prouve qu'elle n'a rien à envier aux autres chanteuses.

La vidéo est à découvrir ci-dessous et à visionner autant de fois qu'il faudra ! Jusqu'à ce que vous vous en lassiez... si c'est possible.