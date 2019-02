Avril Lavigne est de retour avec Head Above Water, un nouvel album efficace

Il est enfin là. Le nouvel album d'Avril Lavigne est disponible dans les bacs et il est de loin le symbole d'un retrour réussi. Après avoir déserté les charts et les projecteurs pour se consacrer à sa santé, Avril lavigne a choisi le très poignant Head Above Water pour signer son grand retour. Véritable hymne, Head Above Water témoigne du combat difficile mené par la jeune femme contre la maladie de Lyme. On savait que cet album serait influencé par de grandes artistes tels qu'Aretha Franklin et après écoute, on constate que le "Girl Power" est omniprésent et ce, que ce soit sur Tell Me It's Over - où elle chante qu'il vaut mieux partir pour se protéger- ou encore Dumb Blonde - où Nicki Minaj a posé sa voix.

"Mon combat contre Lyme n'a pas seulement été difficile, il a aussi été éclairant et cela se reflétera dans ma nouvelle musique, mon art et ma vie", confiait Avril Lavigne en 2016. Cet album est la réflection de son combat mais il est aussi incroyablement féministe et mature. Ces 12 titres témoignent de son évolution spirituelle et musicale mais que les fans de la première heure se rassurent, la chanteuse qu'ils aiment tant est toujours aussi talentueuse !