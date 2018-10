Avril Lavigne enivrante pour le live de Head Above Water, sur le plateau du Jimmy Kimmel Live...

Comme tout grand artiste, Avril Lavigne était sur le plateau du Jimmy Kimmel Live et a offert un live, performant et hypnotique, pour défendre son nouveau single Head Above The Water.

Head Above Water est le premier single de la chanteuse depuis sa disparation des radars en 2013. Sorti la semaine dernière, le clip compte déjà plus de 8 millions de vues. Et pour cause, beaucoup attendaient son retour. Après s'être longuement battue contre la maladie de Lyme, c'est en chanson que l'interprète de Complicated décide de se livrer. Head Above Water est un journal de bord dans lequel Avril Lavigne, combattante, se confie. Le morceau est touchant, le clip gothique et le live, eh bien plutôt enivrant. Preuve que la chanteuse canadienne n'a perdu de ses talents ! On vous laisse apprécier le moment en découvrant la vidéo, ci-dessous. Bon visionnage !