Avril Lavigne dévoilé Tell Me It's Over et ça va vous briser le coeur

Avril Lavigne est de retour avec un nouvel album mais pour l'écouter, il faudra attendre le mois de février prochain. La bonne nouvelle c'est que pour rendre l'attente un peu plus supportable, la chanteuse nous a offert un nouveau morceau, Tell me It's Over. Après Head Above Water (véritable hymne inspirant), Avril Lavigne nous offre cette fois un morceau poignant qui, inévitablement, devrait vous briser le coeur. Tell Me It's Over "est un hymne qui donne de la force, qui te pousse à te reprendre et à fermer la porte sur une relation qui n'est pas bonne pour toi", a t-elle confié en présentant le morceau.

Notez que pour le composer, Avril lavigne s'est inspirée s'artistes telles qu'Ella Fitzgerald, Aretha Franklin ou encore Etta James. Pourquoi ? "Ce sont des femmes qui se battent pour les autres femmes et qui n'achètent plus les c*nneries des hommes", a t-elle confiée. Un morceau qui rappelle que parfois, mieux vaut partir plutôt que de se faire encore plus de mal. On vous laisse l'écouter en boucle (en vidant votre boîte de mouchoirs). Nous, on va lancer le compte à rebours en attendant l'album.