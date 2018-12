Avril Lavigne dévoile la cover mais aussi la setlist de Head Above Water

Avril lavigne revient de loin. Après des années passées à se battre contre la maldie de Lyme, la chanteuse canadienne nous est revenue plus forte que jamais avec un nouveau single puissant, Head Above Water. Ce single, chargé de défendre un nouvel album (dont la sortie est prévue pour le mois de février 2019) a été si bien accueilli que déjà, on savait que ce nouvel opus serait un succès. Il y a quelques jours, l'interprète de Complicated annonçait la sortie imminente d'un nouveau single (Tell Me It's Over) le 12 décembre prochain et bonne nouvelle, elle ne s'est pas arrêtée là. Head Above Water, album plus qu'attendu à désormais une cover mais aussi, une tracklist.

Sombre et dénuée d'artifice, la cover est explicite : sur ce disque, Avril Lavigne s'est mise à nue, décortiquant ses emotions, ses peurs, ses joies mais aussi ses peines et son combat. Et en parlant de combat, on retrouve parmis les morceaux un titre intitulé Warrior. Avril Lavigne nous propose ici 12 titres - dont Head Above Water - et devrait séduire avec Love Me Insane, In Love With The Devil, Souvenir (véritable appel à la nostalgie) ou encore Birdie. Patience, plus que quelques jours avant la sortie du nouveau single. Notez d'ailleurs que le 12 décembre marquera aussi l'ouverture des pré-commandes pour ce nouvel opus.