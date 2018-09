Avril Lavigne de retour, elle dévoile la cover de son prochain album et tease Head Above The Water, un nouveau single 

On l'a attendue pendant des années et enfin, elle est de retour : Avril Lavigne prépare activement et sûrement son retour dans les charts avec un nouvel album - dont la cover vient tout juste d'être révélée. La star prévoit aussi de dévoiler un nouveau morceau, Head Above Water d'ici quelques heures. La chanteuse qui nous vient du Canada a, pendant quelques années, mené un combat contre la maladie de Lyme - se tenant ainsi à l'écart de la scène mais aussi, des studios. Visiblement, l'attente des fans est terminée. Et c'est tant mieux !

Head Above Water, la cover

Head Above Water devrait d'ailleurs revenir sur cette période douloureuse de la vie de l'artiste : "J'ai passé ces dernières années chez moi, malade, à me battre contre la maladie de Lyme", a t-elle écrit dans une lettre adressée aux fans. "J'ai vécu les pires années de ma vie alors que je menais des combats physiques mais aussi, emotionnels. J'ai été capable de transformer tout cela en musique et j'en suis fière", poursuit-elle. "J'ai accepté la mort", révèle t-elle ensuite. Il faudra dont s'attendre à un morceau poignant mais surtout, très personnel.