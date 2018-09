Avril Lavigne : de retour avec un nouvel album ! 

Que les fans d'Avril Lavigne soient enfin exaucés ! Eh oui, la chanteuse canadienne sera bel et bien de retour dans le paysage musical. Celle qui s'est fait mondialement connaitre grâce au titre Complicated au début des années 2000 et qui avait disparue des radars depuis plusieurs années a annoncé hier sur son site la sortie d'un nouvel album.

Il y a deux semaines on vous informait d'un éventuel retour. En effet, la chanteuse de trente trois ans avait posté sur compte Twitter des photos légendées d'un "hâte d’être en septembre" et "pleins de choses à venir". Cette longue absence, Avril Lavigne la doit à la maladie de Lyme, contractée en 2014. Une maladie qui a bien failli lui "coûter la vie". Pour ce nouvel opus, elle mise sur un premier single évocateur intitulé Head Above Water qu'elle aurait écrit durant "l'un des moments les plus terrifiants" de sa vie. Ce dernier sortira le 19 septembre, pour les curieux. La date de son sixième album n'est pas encore connue mais nul doute que les fans de l'interprète de Girlfriend seront à l’affût.