Avril Lavigne, contre vents et marées dans le clip, Head Above Water...

Avril Lavigne signe son grand retour avec le titre Head Above Water et on doit avouer que c'est assez réussi. Absente-voire fantomatique, depuis 2013 après avoir contracté la maladie de Lyme, elle revient en conquérante sur le devant de la scène.

Les fans toujours au rendez-vous attendaient donc avec hâte que la chanteuse reprenne du poil de la bête. Et c'est chose faite ! Cinq après son dernier album, Avril Lavigne s'illustre en âme esseulée mais combattante dans son clip Head Above Water. Vous l'aurez compris, le titre est une renaissance et évoque son combat contre la maladie. Et on doit bien admettre qu'on est pas déçu. La canadienne n'a peut être plus les cheveux rose mais elle conserve néanmoins le côté punk-rock de ses débuts. Head Above Water est une ballade gothique qui vous donnera l'envie de vous battre contre les aléas de la vie.

On vous laisse découvrir le clip -splendide, au passage, ci-dessous. Enjoy !