Avril Lavigne : bientôt le retour ?

Les fans de la chanteuse canadienne sont aux abois et attendent avec impatience l'éventuel retour de la star. Il faut dire qu'Avril Lavigne est probablement l'une des artistes les plus discrètes et les nouvelles se font très rares.

Alors forcément, quand l'interprète de Complicated écrit sur twitter qu'elle a hâte d'être à septembre, qu'elle chill durant le weekend et surtout, qu'elle est en pleine préparation d'une vidéo... il n'en fallait pas plus aux fans pour en déduire qu'Avril Lavigne serait bel et bien de retour sur le devant de la scène. D'autant que le message était accompagné d'une photo d'elle même vêtu d'un gros pull rose.

Doit-on s'attendre à la sortie d'un nouvel album ? Le dernier en date, éponyme, remonte à 2013. Et si l'on croit les propos tenus en Avril par la chanteuse, un album serait bien sur les rails. Eh bien, que de bonnes nouvelles pour tous les fans !

I can’t wait for September ????????????✨⭐️????????chilling this weekend and prepping for my video shoot this week ! Fuck yasssss pic.twitter.com/gEng2zh5GF — Avril Lavigne (@AvrilLavigne) 18 août 2018