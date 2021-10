Avril Lavigne annonce un concert en France en 2022

Elle vous avait manqué ? Bonne nouvelle, Avril Lavigne est de retour ! L'interprète de Complicated vient tout juste de terminer son nouvel album et compte bien venir le défendre. Ainsi, en 2022, elle sera de passage en Europe et en Grande-Bretagne : avril Lavigne posera ses valises au Royaume-Uni le 25 mars prochain et montera sur la scène de l'O2 Apollo à Manchester. Ensuite, elle jouera à l'O2 Academy Brixton à Londres trois soirs consécutifs (les 27/28/29 mars 2022). Avant cela, Avril Lavigne passera par la France et jouera au prestigieux Zénith de Paris.

"F*uck yeah, je pars en tournée !", a t-elle lancé sur Instagram. Pour prendre vos places, rendez-vous juste ICI !