Avril Lavigne annonce son prochain album pour le mois de février

L'interprète de Complicated est de retour, pour le meilleur : Avril lavigne (qui nous a récemment offert l'excellent Bite Me) vient tout juste d'annoncer qu'elle nous offrirait un nouvel album cette année : tenez-vous prêts, Love Sux sera publié le 25 février prochain.

Mais alors, qu'attendre de cette opus ? Actuellement signée sur le label de Travis Baker, Avril Lavigne a notamment invité le batteur sur cet opus. Et ce n'est pas tout ! Machine Gun Kelly, Blackbear mais aussi Mark Hoppus pourraient bien y faire une apparition. Pour porter ce nouveau chapitre, Lavigne nous a d'ailleurs offert un nouveau single, I Love It When You Hate Me.

"Je suis revenue à la musique qui m'inspirait au début de ma carrière. Au fond, je suis une ado qui vient d'une petite ville et qui écoute Blink-182, Green Day et NOFX au lycée", a notamment confié l'artiste en évoquant ce nouvel opus.

patience, Avril Lavigne sera de retour dans les charts le 25 février prochain et que les fans français se préparent, l'artiste sera au Zénith en mars prochain !