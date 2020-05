Avril Lavigne annonce qu'elle se produira bien en France en 2021

Avril Lavigne prévoyait de venir défendre son dernier album en Europe mais la pandémie qui sévit actuellement dans le monde en a décidé autrement : comme Billie EIlish, The Weeknd encore Harry Styles, l'interprète de Complicated a été contrainte de revoir ses plans. Récemment, Avril Lavigne annonçait vouloir annuler l'intégralité de sa tournée européenne. Mais bonne nouvelle, elle sera bel et bien en concert en France l'année prochaine : rendez-vous au Zénith de Paris le 23 mars 2021 !

« Nous avons essayé de déplacer les concerts mais l'extension des annulations n'a pas rendu ça possible. Je suis triste de ne pas pouvoir jouer pour mes fans italiens et français pour cet "Head Above Water Tour" et je suis vraiment déçue », annonçait-elle ainsi. Avril Lavigne (qui a d'ailleurs signé un single hommage aux soignants il y a quelques semaines) a finalement trouvé un moyen de se produire en France. Patience, elle défendra Head Above Water d'ici quelques mois !