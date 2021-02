Avril Lavigne a terminé son prochain album

Il y a deux ans, Avril Lavigne nous offrait Head Above Water - un album personnel mais aussi, cathartique. Pour rappel, l'interprète de Complicated y décrivait son combat contre la maladie de Lyme, mettant en musique son parcours inspirant. Privée de tournée (mais aussi de concert au Zénith de Paris) en raison de la pandémie qui sévit actuellement, Avril Lavigne a choisi de ne pas rester inactive. Résultat, l'artiste vient tout juste de terminer son prochain album. Et que le fans de Sk8er Boi se rassurent, celui sera visiblement 'plus rock".

« Il est fini ! De la musique arrive bientôt. Pour l'été, c'est certain ! », s'est ainsi exclamée l'artiste en répondant à un fan (ce dernier lui demandant justement des nouvelles de son prochain opus). Et ce n'est pas tout, lors d'une session de questions/réponses (toujours sur Instagram), Avril Lavigne en a dit un peu plus : « A mon avis, le single sortira dans environ deux-trois mois. Il est fini. L'équipe travaille sur la mise en place. Youhou ! Nous sommes en train de mettre les touches finales à cet album. J'ai hâte ! ».

Pour ce nouvel opus, la chanteuse a choisi de travailler avec Mod Sun (avec qui elle signe Flames), Machine Gun Kelly mais aussi avec John Feldman (producteur ayant travailler avec 5 Seconds of Summer ou encore Blink-182). Oui, attendez-vous à un son définitivement plus rock !