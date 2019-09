Avril Lavigne a lancé son Head Above Water Tour aux Etats-Unis 

Après cinq longues années passées loin de la scène, Avril Lavigne a donné le tout premier concert de son Head Above Water Tour aux Etats-Unis. Pour rappel, la chanteuse canadienne a publié son nouvel album il y a quelques mois : porté par des titres poignants tels que Head Above Water (titre éponyme) ou encore I Fell In Love With The Devil, il est de loin l'album le plus touchant jamais publié par Avril Lavigne. Pour marquer son retour dans les charts et sur le devant de la scène, la star est partie défendre l'opus sur scène. Et visiblement, le show devrait convaincre les fans de la première heure comme les plus jeunes.

Avril Lavigne est remontée sur scène le 14 septembre dernier, offrant ainsi ses meilleurs morceaux : de Complicated en passant par Girlfriend ou encore Sk8ter Boi n'ont pas échappé à la tracklist. Evidemment, le nouvel opus n'a pas été oublié ! I Fell in Love with the Devil (dont le clip est sorti récemment) a eu droit à son moment de gloire.

Avril Lavigne est définitivement de retour, plus forte que jamais. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer un passage en France ?