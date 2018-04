Avicii : Causes de sa mort, famille, album... tout ce qu'il faut savoir

Même six jours plus tard, beacoup ont du mal à y croire : Avicii est décédé le 20 avril dernier. Un premier communiqué avait confirmé son décès et un second, publié par ses parents cette fois, remerciait les fans et les différents hommages (appelant également à respecter leur vie privée et leur discrétion). On sait que la piste criminelle a été écartée par les autorités, on sait aussi que selon le média Variety, le DJ était atteint d'une pancréatite aïgue. Pourtant, les fans n'ont toujours pas obtenu de réponses à leurs questions : qu'est-ce qui a causé sa mort ? Pourquoi les informations sont-elles données au compte-gouttes ?

Avicii est décédé le 20 avril dernier

Pour l'heure, la famille de l'artiste tient à garder le silence concernant les causes de sa mort : bien que la police ait toutes les réponses, les proches de Tim Berling souhaitent ne pas les divulguer. La vérité, c'est que personne ne sait vraiemnt ce qu'il s'est passé. Mais si vous avez vu le documentaire consacré à Avicii (et diffusé sur Netflix quelques jours avant sa mort), alors vous n'avez pas pu manquer ses propos : "Je leur ai dit que je n'étais plus capable de jouer. J'ai dit : 'Je vais mourir'. Je l'ai dit tellement de fois. Et je ne veux même plus entendre que je dois refaire un concert", déclarait-il. Certains médias posent la question du suicide, d'autres évoquent une probable overdose.

On sait aussi qu'Avicii travaillait sur un disque. Sortira t-il un jour ? Le producteur du DJ (Neil Jacobson) a avoué à Variety qu'il prendrait le temps d'en parler à sa famille une fois que tout le monde aurait "souffler" : "Je ne l'ai jamais vécu avec un artiste avec qui j'ai travaillé auparavant [...]. Donc, je ne sais pas." Nous essaierons d'obtenir des conseils de la part de la famille, puis tout le monde mettra la main à la pâte et essaiera de faire ce que Tim aurait voulu que nous fassions", a t-il déclaré.