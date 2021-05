Avicii : Une immense salle de spectacle de Stockholm rebaptisée en son hommage !

La nouvelle vient de tomber ! L'Ericsson Globe, l'un des bâtiments les plus emblématiques de Stockholm, va changer de nom pour se nommer la Avicii Arena. En cause ? Une récente décision de la part des exploitants de cette immense salle de spectacle qui souhaitaient rendre hommage à l'une des plus grandes stars suédoises du XXIe siècle. Une décision prise en accord avec la Fondation Tim Bergling, créée par la famille du défunt pour soutenir les personnes et associations travaillant dans le domaine de la santé mentale et de la prévention du suicide.

Décédé il y a trois ans, l'artiste natif de la capitale suédoise aura désormais une salle de spectacle de près de 16 000 places qui portera son nom. Un bel hommage pour le Dj et producteur et surtout un clin d'œil aux innombrables fois où il a fait danser les foules. "À partir d'aujourd'hui, Avicii Arena est le nouveau nom de l'arène emblématique en forme de globe en Suède. L'Avicii Arena devient un symbole et un lieu de rencontre pour une initiative axée sur la santé mentale des jeunes." peut-on lire en légende d'une récente publication sur le compte Facebook d'Avicii. A noter également qu'un musée consacré au DJ devrait voir le jour à Stockholm d'ici la fin de l'année.