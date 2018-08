Avicii : un titre posthume en duo avec Chris Martin, sur les rails

C'est une nouvelle qui réjouira surement la plupart des fans du DJ suédois. On se souvient tous des hits incontournables qui nous ont fait danser et surtout qui ont accompagnés nombreux de nos été. Avicii c'était et restera Wake Me Up, Waiting For Love ou encore Hey Brother... Eh oui, des morceaux qui résonnent encore partout. Mais l'aventure n'est semble-t-elle pas terminée malgré la disparition tragique et prématurée du DJ.

On vous en dit un peu plus... Carl Falk, collaborateur d'Avicii sur son album Stories mais celui d'autres grands noms comme One Direction, Nicki Minaj, Ariana Grande et Charlie Puth. Entre autres, bien sûr. Mais ne nous égarons pas, voulez-vous. Donc, ce cher Carl révèle sur son compte Instagram qu'il aurait peaufiné et terminé une des versions de Heaven sur lequel travaillait Avicii au moment de sa mort. Un morceau en collaboration avec le leader de Coldplay, Chris Martin. Le post -aujourd'hui supprimé, indique également qu'il ne serait pas le seul titre à être en réarrangement et qu'il y en aurait d'autres sur les rails.

"Hier était un jour étrange et émotionnel en plusieurs manières, essayant de finir ses chansons. Ce n'est pas pareil de produire sans toi à mes côtés. Te voir traîner autour de moi, douter de tout et de rien, me manque." écrit-il.

Heaven n'est pas un inédit en soit puisque les festivaliers du Tomorrowland ont pu l'entendre détonner des platines de Nick Romero. Les hommages étant à l'honneur, il allait de soit pour ses amis DJ de faire résonner quelques sons signés Avicii.