Avicii : un jeu vidéo en préparation ?

Lors du décès tragique et brutal d'Avicii en avril 2018, son père a monté la Tim Berling Fondation afin de sensibiliser le monde au mal-être mental. "Si vous êtes heureux ou extrêmement heureux, vous n'êtes pas loin de devenir malheureux... Des petites choses peuvent vous faire sentir triste ou perturber votre équilibre. Je pense que c'est ce qu'il s'est passé. En tant que DJ ou artiste, il faut faire tant de choses qu'on n'a pas envie de faire. À la fin, ça bouffe une partie de vous. Ça demande beaucoup d'efforts : voyager, attendre dans les aéroports, rester éveillé tard (...) Il commençait à ne pas se sentir bien quand il allait sur scène", confessai-il ainsi.

Parce que le talent et la musique d'Avicii en ont marqué plus d'un, un concert caritatif sera donné en son honneur le 5 décembre prochain à Stockholm - concert auquel participeront David Guetta ou encore Rita Ora. Or, ce jour déjà particulier marquera la sortie d'un jeu vidéo consacré au DJ. Ainsi, AVICII Invector "sera un jeu de rythmes basé sur 25 morceaux de l'artiste dont ses tubes "Lonely Together", "Hey Brother" ou "Levels". Le principe ? Réussir les bonnes combinaisons en suivant le tempo musical pour permettre à un vaisseau spatial de traverser six mondes futuristes", explique Purecharts. Le parfait mélange pour les mélomanes fans de jeux vidéos !

Patience, il faudra attendre le 5 décembre pour découvrir cette nouvelle pépite.