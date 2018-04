Avicii, Stromae, Muse... les news musique de la semaine

La nouvelle a secoué le monde de la musique et même le monde tout court : Avicii est décédé le 20 avril dernir à l'âge de 28 ans. Pendant une semaine, les circonstances de sa mort sont restées floues mais sa famille est finalement sortie de son silence.

Aussi dans l'actualité, le retour de Stromae. Du moins, en quelques sortes. L'artiste belge a composé la bande-originale de la cinquième collection capsule de sa marque. Défiler est sorti le 27 avril dernier (tout comme la vidéo du défilé). Aussi, notez que le Drones Tour de Muse débarquera au cinéma au mois de juillet prochain. Et en parlant de concert, sachez que Calum Scott a livré un show parfait au Yoyo cette semaine. Enfin, on vous laisse découvrir Why Don't We, nouvelle sensation pop.

