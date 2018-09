Avicii : sa maison de Los Angeles, mise en vente...

En avril dernier, on apprenait la tragique nouvelle. Le DJ suédois, retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel Mascate lors d'un voyage à Oman. Le monde de la musique, ébranlé, les hommages se sont multipliés et continuent encore d'affluer. Dernier en date, celui de ses parents qui ont créé à partir du site officiel, un mémorial numérique au travers duquel les fans pourront s'exprimer.

Toujours touchés par la perte de leur fils -et en même temps c'est normal, les parents de Tim Berling, de son vrai nom, ont décidé de mettre en vente sa somptueuse demeure de Los Angeles acquerie par le DJ en 2013 pour la modique somme de 15.5 millions de dollars. Une villa de pas moins de 650m² avec vue panoramique sur la ville comprenant six chambres, sept salles de bains, une piscine et un spa. La villa aurait été vendue, selon le magazine américain People, pour 17.5 millions de dollars.

Une vente qui signe là, probablement, un nouveau chapitre pour la famille du regretté DJ.

????????It’s always sunny in California???????? Une publication partagée par Avicii (@avicii) le 4 Avril 2018 à 12 :55 PDT