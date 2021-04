Avicii : (Re)découvrez Without You (Orchestral Tribute), en hommage au DJ (VIDEO)

Il était l"un des DJ's les plus doués de sa génération : tout droit venu de Suède, Avicii a su se faire une place sur la scène musicale internationale avec des morceaux tels que Wake Me Up ou encore Addicted To You et The Nights. Le 20 avril 2018, le jeune artiste se donnait la mort, laissant derrière lui des fans inconsolables, une sphère musicale effondrée ainsi qu'une discographie impressionnante. Pour lui rendre hommage, Paul (à la tête du Lab Virgin Radio) a choisi de nous offrir un hommage (en musique). Découvrez Without You (Orchestral Tribute) :

Sans aucun doute, Avicii faisait partie des artistes les plus talentueux de sa génération. Si l'artiste n'est plus, sa musique, elle, restera.