Avicii, Mac Miller, Aretha Franklin… Un artiste britannique rend un émouvant hommage aux artistes disparus en 2018

Ça a encore été une année bien triste, 2018 a été le théâtre de nombreuses disparitions d’artistes plus talentueux les uns que les autres. Qu’ils étaient au sommet de leur carrière, à la fin de leur vie ou bien trop jeune pour mourir, ils ont laissé de nombreux fans en deuil face à la disparition de leur idole. Parmi les décès marquant on peut bien sûr citer celui du talentueux DJ suédois Avicii parti à l’âge de 28 ans, celui de la grande Aretha Franklin qui aura laissé une trace indélébile dans la musique avec ses nombreux tubes ou encore celui de notre Charles Aznavour national qui a touché toute la France. À chaque fin d’année, l’artiste britannique Chris Barker rend hommage aux artistes défunts de l’année écoulée, 2018 n’a pas fait exception et on vous invite à découvrir ci-dessous son émouvante oeuvre.

Inspiré de la mythique pochette de l’album des Beatles Sgt. Peppers, cette cover réunit toutes les grandes figures d'artistes disparus au cours de l’année 2018. À partir du côté haut à gauche on retrouve : Montserrat Caballé, Roger Bannister, Roy Clark, Naomi Parker Fraley, Marty Balin, Josh Gavin, Barbara Harris, David Ogden Stiers, Reg E Cathey, Glynn Edwards, Liz Fraser, Dudley Sutton, Winnie Madikizela-Mandela, Babs Beverley, Roy Chavez, Joe Jackson, John Mahoney, R. Lee Ermey, Kofi Annan, Tessa Jowell, Rachael Bland, Cyrille Regis, Billy Graham, Frank Awruch, Zombie Boy, Sophie Gradon, Big Van Vader, Scott Hutchison, Alex Beckett, Ray Wilkins, Ray Wilson, Peter Firmin, Eric Bristow, Jim Brown, Peter Stringfellow, Geoffrey Hayes, Simon Shelton, Jacqueline Pearce, Zienia Merton, Dennis Edwards, Ed King, Alan Longmuir, Leslie Grantham, Mac Miller, Avicii, Emma Chambers, Ellie Soutter, Bill Maynard, Dale Winton, Barry Chuckle, Bella Emberg, Charles Aznavour, Dolores O'Riordan, Denis Norden, Ken Dodd, Aretha Franklin, Anthony Bourdain, Burt Reynolds, Mark E. Smith, Chas Hodges, Peter Wyngarde, Eunice Gayson, Fenella Fielding, Linda Brown, Debbie Lee Carrington, Jerry Maren, Stephen Hawking, Stan Lee, Steve Ditko, Carlos Ezquerra, Margot Kidder, Stfan Karl Stefansson, Verne Troyer, Richard Baker, Trevor Baylis, World War I, John McCain, Douglas Rain, Hubert de Givenchy, Kate Spade, Clive King, John Cuncliffe, William Goldman, Toblerone and Vichal Srivaddhanaprabha.