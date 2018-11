Avicii : l'hommage touchant de sa famille et des fans, à Stockholm

Pour honorer leur fils décédé le 20 avril dernier, les parents d'Avicii ont tenu à organiser une messe à l'église Hedvig Eleonora à Stockholm. Pour faire les choses bien, ils n'ont d'ailleurs pas hésité à convier quelques uns des fans du DJ. Alors qu'ils avaient choisi d’enterrer leur fils dans la plus stricte intimité, ils ont permis à une centaine de fans, vendredi 16 novembre, de se recueillirent en sa mémoire.

Pour l'occasion, l'église s'est vue décorée de photos du regretté DJ suédois, de fleurs et bien sûr, la musique de ce dernier à raisonnée entre les murs de la bâtisse. Un discours aurait été également prononcé -d'après une source d'E!News. Sa mémoire a été célébrée notamment par une reprise de Wake Me Up, sorti en 2003, par une chorale. Le service aurait été "très émouvant" et on ne doute pas que les hommages n'ont pas fini de tomber...