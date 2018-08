Avicii : L'hommage poignant de son père

Personne ne le réalise encore. Avicii, DJ surdoué venu tout droit de Suède n'a pas supporté le succès ni tout ce qu'il implique et s'est donné la mort il y a quelques mois. Ses fans (et même le monde entier), sous le choc de voir un artiste comme lui partir aussi brutalement lui ont rendu hommage, tous rappelant ce qu'il avait apporté à la musique. D'autres artistes (comme Kygo, découvert et guidé par Avicii) n'ont pas manqué de se joindre à eux. Le 15 août dernier, le père de Tom Berling (Avicii) a fait sa première apparition publique depuis la mort de son fils lors de la Swedish Rockbjörnen ceremony qui se tenait à Stockholm.

Lors de cette cérémonie, le titre Without You a été élu chanson de l'année par le vote des fans et c'est le père du DJ qui est allé récupérer le prix - ne manquant de faire un discours on ne peut plus poignant : "Je suis heureux que l'on m'ai donné l'opportunité d'être là ce soir pour vous remercier de ce magnifique award qui récompense Tim et Sandro (collaborateur d'Avicii, ndlr)", a t-il déclaré. "Mais aussi pour remercier tous ces hommages faits à Tim et à sa musique".

"Ce fut presque incopréhensible et tout cela nous a rechauffé le coeur, à toute la famille en ces temps difficiles. Alors une fois de plus, un grand merci à tous". Avicii est décédé le 20 avril dernier et il se pourrait qu'un single posthume soit publié.