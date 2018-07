Avicii : l'hommage poignant au Tomorrowland

En avril dernier, on apprenait que le Dj tant adulé, Avicii, nous quittait. Encore dans tous les esprits, le talent du jeune suédois méritait bien d'être salué par ses collègues mais aussi par la foule. Et ils ont choisi de lui rendre hommage lors du Tomorrowland, festival d'electro.

Ils l'ont fait de bon cœur. Les artistes présents au festival ont salué la mémoire d'Avicii en diffusant quelques uns des plus grands titres de la star. Le tout accompagné d'un gigantesque drapeau aux couleurs de la Suède avec l'inscription "One day you'll leave this wolrd behind, so live a life you will remember" -parole de son titre One Night. On le sait, Tomorrowland est un lieu emblématique pour tous les fans de musique électro. Avicii s'était de nombreuses fois produit alors il couler de source pour Dimitri Vegas et Like Mike de profiter de l'occasion pour faire un big up à leur ami disparu. Et c'est avec Wake Me Up qu'ils l'ont fait. Un hit incontournable du Dj suédois. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir fait danser la foule sur les tubes du regretté. Harwell et Axwell / \ Ingrosso ont également marqué leur set d'un hommage.

A l'annonce du décès du Dj, le festival avait via son compte Twitter posté une photo du jeune homme, légendé d'un "Toujours dans nos cœurs". Avicii avait foulé cinq fois la scène du Tomorrowland. Cette année aurait sans doute pu être la sixième...