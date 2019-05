Avicii, Jérémy Frérot, Jonas Brothers... les vidéos musique de la semaine !

Comme chaque semaine, VirginRadio.fr revient sur les clips sortis ces derniers jours ! On commence avec Avicii : pour rappel, un album posthume est prévu pour le mois de juin. Après avoir dévoilé un premier clip poignant, l'équipe du DJ nous offre cette fois Though Love - et c'est à voir. Avicii n'est plus mais son talent, lui, est toujours là.

Avicii - Though Love

On poursuit avec Jérémy Frérot : celui qui cartonne en solo avec son premier album a dévoilé le clip de Avant Le Jour - tourné sur la dune du Pyla. Et c'est magnifique !

Jérémy Frérot - Avant le jour

Bonne nouvelle, pour les fans des Jonas Brothers ! Le documentaire qui retrace la réunion du trio a enfin sa bande-annonce - de quoi nous donner encore plus envie d'écouter leur album.

Jonas Brothers

Enfin, on termine avec une vidéo qui devrait vous mettre de bonne humeur : quand Mick Jagger se déchaîne sur The Wombats, c'est carrément délirant ! Une joli façon pour le leader des Rolling Stones de montrer qu'après son opération, il est en pleine forme !

Mick Jagger

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos musicales !