Avicii : Heaven, la vidéo hommage à découvrir d'urgence

"Tim et Chris Martin ont écrit et enregistré Heaven en 2014. Tim a fini la production en 2016". Ce sont ces quelques lignes qui présentent la vidéo, mise en ligne il y a quelques heures sur Youtube. Pour rendre hommage à Avicii, sa famille a choisi de publier les morceaux que le DJ gardait précieusement - une façon de l'honorer mais aussi d'offrir un dernier caddeau aux fans. Après SOS, c'est maintenant Heaven qui a été dévoilée.

"Mon nom est Levan Tsikurishvili et je travaillais avec Tim depuis 2013. Au fil des années, nous avons fait 8 clips, 3 concerts movies et deux documentaires ensemble. En 2016, juste après son dernier show, Tim, ses amis d'enfance et moi-même avons passé 19 magnifiques jours à Madagascar. Nous avons parlé de tout, nous avons ri, joué au monopoly, nous avons passé du temps avec des lémériens et exploré l'île entière. Maintenant, deux ans et demi plus tard, je suis retourné sus l'île pour me souvenir de Tim, pour honorer son héritage et pour recréer des souvenirs qui ne nous quitterons pas", peut-on lire sous la vidéo. Et il n'y a rien à ajouter.