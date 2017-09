Avicii feat Rita Ora : Lonely Together, votre son #VirginFriday

Après Lust For Life de Lana Del Rey feat The Weeknd remixé par The Avener, on continue sur une lignée électro dans le Virgin Friday cette semaine mais avec un titre complètement original cette fois ci. C'est Lonely Together d'Avicii feat Rita Ora que vous pourrez écouter toute la journée sur Virgin Radio. Toute une journée pour découvrir cette pépite extraite d'Avici (01), l'EP du suédois sorti en juillet dernier, ce n'est pas de trop ! Le clip de Lonely Together sera d'ailleurs dévoilé ce lundi 18 septembre, c'est dire si vous allez beaucoup entendre parler de cette chanson dans les jours à venir. Vous pourrez alors vous rappeler que Virgin Radio a été une des premières radios à mettre à l'honneur cette pépite co-produite par le génial Cashmere Cat.

En avril 2016, à la stupeur générale, Avicii avait annoncé mettre un terme à sa carrière musicale pour une durée indéterminée. Heureusement pour ses fans, le DJ est revenu plus tôt que prévu. D'abord avec un nouvel EP, qui correspond en fait à l'une des trois parties de son futur album qu'on espère découvrir d'ici là fin d'année. Quant à Rita Ora, elle a dévoilé il y a quelques mois le premier single extrait de son deuxième album à paraître. Vous pouvez d'ailleurs écouter Your Song régulièrement à l'antenne de Virgin Radio. Mais pour aujourd'hui, Virgin Friday oblige c'est Lonely Together d'Avicii qui est à l'honneur !