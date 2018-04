Avicii est décédé à l'âge de 28 ans

Tim Bergling, plus connu sous le pseudonyme "Avicii" est décédé ce vendredi 20 avril à l'âge de 28 ans. Son représentant s'est exprimé via un communiqué, ralayé ensuite par quelques médias américains comme Billboard ou The Hollywood Reporter : "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la disparition de Tim Bergling, aussi connu sous le nom Avicii", a t-il écrit. "Il a été retrouvé mort à Mascate, cet après midi du 20 avril. Sa famille est dévastée et nous demandons à tout le monde de respecter leur besoin d'intimité en cette période difficile. Un autre communiqué sera délivré".

Avicii est mort à 28 ans

On devait à Avicii des hits tels que Wake Me Up ou Hey Brother.