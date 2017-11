A peine sortie, qu'il est déjà en Top Tendance sur Twitter ! L'effet superhéros est bien là et semble pas faiblir. Les studios Marvel viennent, en effet, de mettre en ligne le premier trailer d'Avengers : Infinity War via leur compte officiel sur le petit oiseau bleu. Une vidéo redoutablement efficace qui réunit tous les visages des trois phases du Marvel Cinematic Universe. Ainsi, voit-on les superhéros "terriens" comme Iron Man, Hulk ou Thor interagir avec les personnages d'une autre dimension comme Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. Une réunion ambitieuse qui ne manquera pas d'attiser l'intérêt des fans.

Mais si tous les héros du MCU sont réunis c'est qu'ils doivent sauver la terre d'un terrible danger ! Thanos, joué par Josh Brolin, est à la recherche des Pierres Infinies, qui, placées ensemble sur le Gant Infini, permet à son propriétaire de récréer une nouvelle réalité et détruire le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ce troisième volet de la saga des Avengers a été réalisé à quatre mains par les frères Joe et Anthony Russo qui ont révélé au Comic Con de San Diego avoir voulu prendre des risques inédits pour un long-métrage de cet acabit et tuer des personnages importants. En outre, Avengers : Infinity War servira d'introduction au point final du CMU que constituera Avengers 4.