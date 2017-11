"La fin d'une ère" ! Voilà ce que signifie les déclarations de Kevin Feige, l'un des patrons des studios Marvel. Lors d'un entretien à Vanity Fair, il a en effet révélé les projets de l'écurie de comics au cinéma. Avengers 4 "apportera quelque chose qu'aucun film de superhéros n'a jamais proposé : une fin." Avant de continuer : "Il y aura deux périodes distinctes : l'une avant Avengers 4 et l'autre après. Et je sais que ce ne sera pas forcément ce que les gens attendent." 2019 marquera donc un grand tournant pour les aventures d'Iron Man, Captain America, Thor, la Veuve Noire, Hulk et Œil-de-Faucon.

Des personnages iconiques qui pourraient d'ailleurs connaître un destin funeste. et ce, dès le troisième volet de la saga. Avengers : Infinity War réservera, en effet, quelques grandes surprises et la mort de personnages importants. L'un des deux réalisateurs, Joe Russo, a d'ailleurs annoncé la couleur au Comic Con de San Diego : "Mon frère [Anthony] et moi-même croyons aux enjeux. Je pense que toute chose doit, à un moment donné, avoir une fin afin d'avoir de la valeur. Le public devrait se préparer !" Il semblerait donc que le prochain chapitre de la saga superhéroïque, prévu pour le mois de mai 2018, creuse déjà le sillon vers la conclusion de cet ère cinématographique.