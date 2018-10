Avengers 4 : Katherine Langford (13 Reasons Why) confirmée au casting!

C'est confirmé ! Katherine Langford, connue pour son rôle d'Hannah dans 13 Reasons Why sera bel et bien au casting d'Avengers 4. L'actrice qui a déjà été nommée aux Golden Globes son rôle dans la série dramatique signée Netflix aurait déjà filmé quelques scène dans le film. Pour l'heure, aucune information n'a filtré concernant son rôle - ni les Studios Marvel, ni ses attachés de presse ne s'était confiés sur le sujet.

Le tournage d'Avengers 4

On attend Avengers 4 pour le mois d'avril 2019 et sans vous spoiler quoi que ce soit, on a récolté quelques informations à connaître absolument. Mais comme le souligne le média NME, si le quatrième volet suit la même chronologie qu'Avengers Infinity War, nous devrions avoir un trailer d'ici le mois prochain. Patience, donc !