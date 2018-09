Avengers 4 : 3 choses à savoir sur le film !

Avec près de 22 films à son actif, l'univers Marvel continue sur sa lancée et nous concocte un quatrième volet des aventures Avengers. Certains l'annoncent comme le plus élaboré de toute la franchise. Infinity War s'étant déjà illustré comme monstrueux, on demande à voir ! Voici 3 choses à savoir absolument avant la sortie du film !

Côté Avengers, sans surprise les têtes d'affiches restent les mêmes. Robert Downey Jr reprendra son rôle de Iron Man, Mark Ruffalo de Hulk, Jeremy Renner celui de Hawkeye, Chris Hemworth de Thor, Scarlett Johansson de Black Widow et Chris Evans celui de Captain America. Pour le reste, eh bien, l'équipe des Gardiens de La Galaxy sera également présente tout comme Ant-Man et T'Challa interprétés respectivement par Paul Rudd et Chadwick Boseman.

Mais alors, il y aura-t-il de nouvelles têtes ? Eh bien, pour le moment, nous n'en savons pas plus. Hormis que Tessa Thompson aka Valkyrie, fera sans doute une apparition dans ce quatrième volet. On aimerait bien en savoir davantage mais si le casting reste globalement le même, on ne va pas s'en plaindre. Il n'y a déjà du beau monde et on adore !

Beaucoup se demande si le prochain Avengers sera une suite à Infinity War... Rappelez vous, dans la fin de ce troisième volet, Thanos -le bad guy de l'histoire, détruit la moitié de l'univers et certains Avengers en ont été victime... Triste, n'est-ce pas ? Enfin bref, pour ceux qui espéraient une suite, c'est loupé ! Eh oui, a priori Avengers 4 ne constituera pas la Part II du film. Joe Russo, l'un des réalisateurs, a confirmé plus tôt dans l'année que "les deux films sont totalement différents". Too bad pour ceux qui espéraient obtenir une conclusion à Infinity War...

Voilà un petit moment que le film a commencé le tournage. On parle d'août 2017 à Juillet 2018. Soit près d'un an de tournage... Eh oui, il faut bien faire avec les emplois du temps -sans doute, chargés des acteurs. Les fans seront donc ravis d'apprendre qu'ils pourront investir les salles françaises pour se divertir avec les aventures des héros Marvel dès le 24 avril 2019. Notez bien... On espère que ce quatrième rencontrera le même succès qu'Avengers : Infinity War.