On ne le présente plus, on n'a même pas besoin de vous lister sa discographie pour que vous puissiez le situer : MC Solaar est de ces artistes qui n'ont pas pris une ride et ça, il l'a prouvé avec le premier extrait de Géopoétique, son nouvel album : Sonotone est la preuve que ce n'est pas demain que l'on va enterrer Solaar. Parce que c'est un monument de la musique, le rappeur a interprété certains de ses plus grands tubes, à commencer par Solaar Pleure.

On l'a attendu quatre semaines mais clairement, le jeu en valait la chandelle ! Certains ont revu leur enfance défiler, d'autres ont carrément revécu leur jeunesse. Solaar Pleure est un classique et même après autant d'années, c'est un morceau qui fait toujours autant d'effet. Et la bonne nouvelle, c'est que le nouvel album est prévu pour le 03 novembre !