Mr Brightside, quand l'Italie reprend en choeur le tube de The Killers (VIDEO)

L'Italie est confinée depuis des semaines afin de lutter contre la propagation du Coronavirus. Pour passer le temps (et pour se soutenir), les italiens aiment se retrouver à leurs balcons et chanter ensemble : ainsi, ils ont déjà repris en choeur l'hymne national. Mais ce n'est pas tout ! Les italiens ont repris Mr Brightside - par The Killers. Partagée par le groupe sur les réseaux sociaux, la vidéo a inspiré le leader (Brandon Flowers). Au programme, un petit rappel : il faut bien se laver les mains.

Quand l'Italie reprend Mr Brightside

Le rappel de Brandon Flowers

N'oubliez pas : il est (très) important de rester chez vous et vous protéger (en protégeant les autres). Et comme Brandon Flowers, n'oubliez pas de vous laver les mains !