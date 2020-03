Avec Future Nostalgia, Dua Lipa s'affirme (REVIEW)

ENFIN ! Après des mois de teasing, Dua Lipa nous offre son deuxième opus, Future Nostalgia. Porté par des singles aussi efficaces qu'incisifs tels que Future Nostalgia, Physical ou, plus récemment, Break My Heart, ce nouvel album témoigne de l'évolution évidente de l'artiste : Dua Lipa n'a pas peur de s'affirmer, de dire haut et fort ce que beaucoup pensent tout bas. Et ça fait du bien. Evidemment, ce n'est pas nouveau : Dua Lipa a toujours été de ces artistes engagées qui osent dire les choses. Mais en écoutant Future Nostalgia par exemple, on réalise que l'artiste sert les opinions de la femme - et ça fait du bien.

Avec Future Nostalgia, Dua Lipa offre un album pop, électrique et affirmé - le genre de disque qui donne envie de pousser les meubles et de danser. En présentant Break My Heart par exemple, l'artiste évoquait même un morceau "dansant qui fait pleurer". L'émotion est là, tout comme le rythme : Future Nostalgia est un petit bijou pop au son calibré et aux paroles bien choisies.

"Je voulais faire de la musique qui vous fait oublier le négatif", confiait-elle à Vogue Australia il y a peu. "Je voulais simplement que ce soit plus facile de sortir du lit et de ne pas penser à tout ce qui se passe dans le monde en ce moment'. Oubliez le confinement, poussez les meubles et dansez sur le dernier album de Dua Lipa.