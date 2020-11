Avec DISCO, Kylie Minogue nous offre son 15e album !

Ce vendredi 6 novembre, Kylie Minogue a dévoilé le 15e opus de sa carrière. Et il s'intitule DISCO. Porté par le titre Say Something, ce nouveau projet marquera le grand retour de la chanteuse australienne. Deux ans après Golden, sorti en 2018, il semblerait donc que l'interprète de Can't Get You Out of My Head soit prête à faire danser les foules en cette période de crise sanitaire. "Ces derniers mois ont été maussades pour tout le monde, alors Kylie sent que c'est le moment parfait pour le sortir et répandre de la joie" indiquait récemment un professionnel de l’industrie. L'occasion pour elle de continuer sa résurrection entamée il y a plusieurs mois avec la sortie d'un excellent best-of et une performance très remarquée au festival de Glastonbury.

Avec ce qu'elle définit elle-même comme du "disco pour adultes", Kylie Minogue nous offre un album réussi dans lequel on retrouve une série de titres entraînants et bien produits. "Cet album est réussi parce qu'il donne l'impression que Kylie fait du disco à sa manière : mesurée, affectueuse et sincère, et non un exercice de pastiche." précise NME dans une critique éloquente. On retrouve dans ce projet une sorte de joie contagieuse qui fait particulièrement du bien par les temps qui courent. Kylie Minogue a participé à l'écriture de chaque morceau et a choisi ses mots avec soin. On salue le travail de la diva qui, après plus de 30 ans de carrière, paraît bien décidé à continuer à faire rêver !