En 2017, il aura été difficile d'échapper à Sia. Entre la bande originale du film My Little Pony, celle de Wonder Woman, le duo Dusk Till Down avec Zayn ou encore Never Give Up (pour le film Lion), l'artiste australienne n'aura pas chômé. Et encore, on ne vous parle même pas de son E.P spécial Noël, Everyday is Christmas. Bref, 2017 aura définitivement été son année. Sauf qu'au milieu de tous ces titres, il y en a un qui n'aura pas échappé aux fans de 50 Shades, Helium. Si vous l'avez manqué, Sia a retrouvé David Guetta (et Afrojack) pour en sortir un remix.

Ce n'est pas la première fois que Sia collabore avec le DJ français - vous n'avez pas pu oublier Titanium. Cette fois, ils se retrouvent sur Helium mais, pour une raison toute particulière : le titre accompagnera la nouvelle campagne publicitaire de MAC Cosmetics (Sia étant l'égérie de la collection VIVA GLAM). Cette version remixée est -naturellement- beaucoup plus électro que l'originale, de quoi réconcilier ceux qui se tiennent à distance de la saga avec le titre.

Mais bonne nouvelle pour les fans de Fifty Shades, Sia devrait rempiler sur la bande originale du troisième et dernier film : Deer in Headlights rejoindra notamment For You (signée Liam Payne et Rita Ora) sur la soundtrack. Comme quoi, Sia et les bandes originales, c'est une longue histoire !