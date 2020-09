Avatar 2 : James Cameron affirme que le long-métrage est totalement terminé !

La pandémie aura causé de nombreux retard au sein des productions de série et de cinéma ! Un léger contre-temps qui n'a malheureusement pas échappé à James Cameron, en pleine finalisation du second et du troisième volet d'Avatar. Pas de panique toutefois puisque ce dernier vient de nous tenir au courant de l'avancée de son dernier projet. "La COVID nous a touchée, comme tout le monde… on a perdu environ quatre mois et demi de production", a récemment confié le célèbre réalisateur. "Par conséquent, on a décalé la sortie d’un an, à décembre 2022. Ce qui a déjà été annoncé. Maintenant, ça ne veut pas dire que j’ai un an de plus pour terminer le film, parce que le jour où on aura bouclé Avatar 2 on s’attèlera à finir Avatar 3." De bonnes nouvelles pour les fans du long-métrage, devenu depuis sa sortie en 2009, le second film le plus rentable de toute l'histoire (derrière Avengers: Endgame).

The long-awaited sequel to James Cameron’s #Avatar in 2009 has completed production, the director confirms:“We’re 100% complete on Avatar 2 and we’re sort of 95% complete on Avatar 3.”????: https://t.co/EGdF9iRH4b pic.twitter.com/zUubwfu9RF — Pop Crave (@PopCrave) September 28, 2020

Aussi perfectionniste dans la vie que sur ses tournages, James Cameron a même tenu à préciser les pourcentages des jauges de travaux effectuées sur les deux prochains Avatar : "Voilà où on est : on tourne le reste des prises de vues réelles. Il en reste environ 10% à faire. Pour Avatar 2 c’est terminé à 100%, et on est à peu près à 95% sur Avatar 3". Des informations à prendre avec des pincettes puisqu'on ne sait toujours pas combien de temps va durer la crise sanitaire actuelle. Il ne reste donc plus qu'à croiser les doigts...