Avant le succès, Katy Perry a sorti un premier album et il est (ENFIN) disponible !

Alors que Smile, son dernier album en date, vient de sortir, Katy Perry vient de faire un joli cadeau à ceux qui la suivent depuis ses débuts : son tout premier album (sorti en 2001) et enregistré sous le nom de Kate Hudson est maintenant disponible sur Amazon Music. Les fans le savent, Katy Perry a débuté sa carrière en chantant des titres chrétiens sur des mélodies pop rock. Cet opus, extrêmement rare est sorti en mars 2001 et ne s'est écoulé qu'à 200 exemplaires (il faut dire que le label qui l'a édité traversé une mauvaise passe).

"J'ai été élevée dans un foyer religieux très strict où la seule chose au menu était "Oh Happy Day", "His Eye Is on the Sparrow" et "Amazing Grace", les huit couplets ! (...) Ça m'a mené à 14 ou 15 ans, j'ai commencé à aller à Nashville pour enregistrer des chansons gospel et d'être entourée de vétérans incroyables de la musique country, et d'apprendre à créer une chanson et à jouer de la guitare", confiait la star à MTV en 2008. Près de 20 ans après la sortie de cet opus, les fans pourront donc le (re) découvrir en intégralité pour mieux mesure le chemin parcouru !