Le 23 août prochain, dès 6h, vous retrouverez l'équipe du Virgin Tonic ! Manu, Clément, Ginger, Nico et Mélanie nous reviennent pour une toute nouvelle saison faite de surprises, de bonne humeur et... peut-être même de danse. Justement, on est allé piocher dans les archives du Virgin Tonic pour mieux retrouver une petite chorégraphie made in Manu Payet qui devrait vous rappeler des souvenirs ! Voyez plutôt :

Il vous reste quelques jours pour l'apprendre avant le retour du Virgin Tonic ! Rendez-vous le 23 août !