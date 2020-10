Avant la sortie de Joie de Vivre, Louane se confie sur sa pause

Après une longue pause, Louane revient sur le devant de la scène avec un tout nouvel opus, Joie De Vivre. Porté les excellents Donne Moi Ton Coeur (signé Damso) et Désolée, l'opus sera disponible le 23 octobre prochain. Actuellement en promotion pour défendre ce nouveau projet, Louane en a profité pour revenir sur la pause qui a ponctué ses premières années de carrière. « J'en avais besoin physiquement et mentalement. Je n'arrivais plus à gérer les choses. Il m'est arrivé, à la fin de ma dernière tournée, de monter sur scène sans en avoir envie. Et je culpabilise terriblement », explique t-elle ainsi à Télé 7 Jours.

« Cela a été le signe qu'il était temps que je m'arrête. Cette pause m'a permis de réaliser tout ce qui m'était arrivé, de prendre du temps pour moi, de voyager, de voir ma famille. Et d'avoir un super bébé », poursuit-elle. "Beaucoup de textes parlent de l'état dans lequel j'étais alors : le mal que j'avais à extérioriser les choses, comment je me sentais".

Désirant être le plus vraie possible, la jeune artiste a même réfléchi à l'éventualité de remplacer son pseudonyme par son véritable prénom : « Aujourd'hui je veux montrer ce que je suis. Je peux être extrêmement joyeuse, comme au bord du gouffre. Je suis une drama queen, je ne connais pas la demi-mesure ! Ma vie ne m'a pas permis d'en avoir ».

Joie de Vivre sera disponible ce vendredi et ce nouveau chapitre s'annonce brillant.