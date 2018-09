Mylène Farmer annonce 10 dates à l'U Arena ! 

Vendredi sortira donc Désobéissance, le nouvel album de Mylène Farmer. Très attendu, l'opus a été porté par des singles efficaces - comme Rolling Stone, N'oublie pas (avec LP) ou encore un nouveau single, Sentimentale. La bonne nouvelle, c'est que la chanteuse vient tout juste d'annoncer que ce disque, elle le défendrait sur scène l'an prochain - et notamment à l'U Arena de Nanterre, le temps de 10 concerts exceptionnels.

Côté dates, on ne sait pas encore quand la star prendra ses quartiers dans l'arène. Pour l'heure, on sait que ce nouvel album sortira le vendredi 28 septembre et que pour le travailler, Mylène Farmer a fait appel à Feder - DJ que chez Virgin Radio, on aime particulièrement. Que réserve ce nouveau chapitre ? Réponse bientôt ! En attendant, les fans vont de voir se tenir prêts s'ils veulent être sûrs d'obtenir des places.